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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Oslo'da yapılacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da 31 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

Avrupa 25.01.2023, 17:19
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Oslo'da yapılacak

NATO'dan yapılan açıklamada, Norveç'in ev sahipliği yapmayı teklif ettiği toplantının, 31 Mayıs-1 Haziran'da başkent Oslo'da yapılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Norveç'in teklifi için müteşekkirim. NATO dışişleri bakanlarıyla memleketimde buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşın değiştirdiği güvenlik durumunu ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtti.

Toplantı, aynı zamanda Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.

Kaynak: AA
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