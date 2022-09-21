NATO Genel Sekreteri: 'Putin nükleer savaşı kazanamaz'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Putin, Ukrayna konusunda yanlış hesap yaptı. Putin büyük bir hata yaptı." diyen Stoltenberg, "Putin'in açıklamaları savaşın onun planladığı gibi gitmediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"NATO Putin gibi tehlikeli, sorumsuz nükleer söyleme girmeyecek"

Stoltenberg, "Putin'in nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuz. Nükleer savaşı kazanamaz." dedi ve şöyle devam etti:

"NATO Putin gibi tehlikeli, sorumsuz nükleer söyleme girmeyecek. NATO, Putin ile mücadele için uzun bir sürece hazırlanmalı. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımı ile ilgili yanlış anlaşılma olup olmadığından emin olacak."

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya eşi görülmemiş destek verdiğinin alını çizen NATO Genel Sekreteri, "Rus ordusundaysa teçhizat, komuta ve kontrol yetersiz. Ukrayna savaşının müzakere masasında sona ereceğini umut ediyorum. Ama Kiev'in kabul edilebilir bir sonuca ulaşması lazım." dedi.

Zelenskiy: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum. Batı Putin'in şantajına kanmasın." açıklamasını yapmıştı.