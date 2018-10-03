NATO ile Rusya arasında tatbikat gerilimi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya sınırı yakınında yapacağı "Trident Juncture 2108" askeri tatbikatına tepki gösterdi.

Zaharova, NATO'nun ekim sonunda gerçekleştireceği askeri tatbikat ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Norveç'in, ABD deniz kuvvetlerine ait askerlerini topraklarında konuşlandırmasını "dost olmayan adım" olarak nitelendiren Zaharova, Rusya sınırlarında 30'dan fazla ülkeden 40 binin üzerinde askerin katılacağı askeri tatbikatın NATO'nun Norveç tarihindeki en büyük tatbikatı olacağına dikkati çekti.

Zaharova, önde gelen NATO ülkelerinin, Rusya sınırında askeri varlığını arttırdığını belirterek, "NATO'nun bütün bu hazırlıkları göz ardı edilemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatı Norveç'te 25 Ekim'de başlayacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu tatbikatın ittifakın son yıllardaki en büyük tatbikatlarından biri olacağını duyurmuştu.

Stoltenberg, sadece "savunma amaçlı" olan tatbikata 31 ülkeden yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracın katılacağını açıklamıştı.

Rusya'yı eleştiren Stoltenberg, Moskova'nın yeni füzelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı tehlikeye attığını vurguladı.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminden beri yaptığı en büyük askeri tatbikat olan Vostok 2018, Doğu Sibirya'da gerçekleştirilmişti.

Tatbikata 300 bin asker ve on binlerce askeri araç katılmıştı.

Rusya'nın gövde gösterisi yaptığı tatbikata Çin de ilk kez asker göndermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 01:52