NATO'nun internet sayfasına yeni dil seçeneği

NATO'nun resmi internet sayfasına Ukrain dilinin de eklendiği öğrenildi. Daha önce İngilizce, Fransızca ve Rusça dil seçeneği bulunan NATO resmi internet sayfasına 6 Nisan tarihinde Ukraince de dahil edildi.

Artık, Google arama motoru Ukraynalı kullanıcılara otomatik olarak NATO web sitesinin devlet dilindeki sürümünü gösterecek.

Kaynak: QHA