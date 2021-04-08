NATO'nun internet sayfasına yeni dil seçeneği
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) resmi internet sayfası artık Ukrain dilinde de gürüntülenebilecek.
Avrupa 08.04.2021, 16:50
NATO'nun resmi internet sayfasına Ukrain dilinin de eklendiği öğrenildi. Daha önce İngilizce, Fransızca ve Rusça dil seçeneği bulunan NATO resmi internet sayfasına 6 Nisan tarihinde Ukraince de dahil edildi.
Artık, Google arama motoru Ukraynalı kullanıcılara otomatik olarak NATO web sitesinin devlet dilindeki sürümünü gösterecek.
Kaynak: QHA
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