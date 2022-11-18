NATO Parlamenterler Asamblesi 68. Genel Kurulu toplantıları Madrid'de başladı

NATO Parlamenter Asamblesi'ne, ittifak üyesi 30 ülkeden 269 parlamenter ile 11 ortak delegasyondan ve 8 gözlemci parlamenter delegasyondan 100 parlamenter katıldı.

Türkiye'yi, toplantılarda NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak'ın (AK Parti Rize milletvekili) yanı sıra AK Parti'den 7, CHP'den 4, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İYİ Parti'den 1 milletvekili temsil ediyor.

Toplantılarda, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek, Madrid'de 28-30 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde alınan Yeni Stratejik Konsept kararlarının uygulanması, NATO'nun savunma ve caydırıcılık çalışmaları, Rusya'nın tehditlerine cevap, siber güvenlik, iklim değişikliği sorununun güvenlik üzerindeki etkileri ele alınacak.

Üst düzey yetkililerin ve uzmanların güvenlik ve savunma konularında farklı bakış açılarını da tartışacakları toplantıların ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla 21 Kasım Pazartesi günü 68. Genel Kurul yapılacak.

Genel Kurul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin de video konferans ile parlamenterlere hitap etmesi öngörülüyor.

Madrid'de NATO Parlamenter Asamblesi'ne katılan heyetlerin güvenliğini sağlamak için 1000 polis görev yapacak.