NATO tatbikatı trafiği vurdu

25 Ekim'de Norveç’te başlayacak olan NATO tatbikatı için farklı ülkelerden yola çıkarak ülkeye gelen ağır askeri vasıtalar, NATO tatbikatına katılmak üzere önce Danimarka'dan İsveç’e geçiyor daha sonra ise Norveç’e doğru ilerliyor.

Tatbikat, kısmen Kuzey Atlantik ile Baltık Denizi'nin çevresindeki bölgeler, İzlanda, Finlandiya ve İsveç'in hava sahası dâhil olmak üzere ana saha olarak Norveç'te gereçekleştirilecek. 45 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan tatbikat NATO’nun bu zamana kadar en büyük tatbikatı olduğu ifade ediliyor.

"SAVUNMA AMAÇLI BİR TATBİKAT"

NATO yetkilileri müttefik Norveç’in egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı NATO birliklerinin buna askeri açıdan nasıl tepki vereceklerine dair bir alıştırmanın yapılacağını ifade etti.

Medyaya tatbikat ile ilgi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatı sadece savunma amaçlı olarak tanımladı. Stoltenberg, ”NATO bu tatbikatla doğru birlikleri zamanında, doğru yere nakletme kapasitesini denetime tabi tutacak” sözlerini kullandı.

RUSYA VE NATO'NUN JEOPOLİTİK GERİLİMİ

Yapılan açıklamalarda Rusya’nın geçen ay 300 bin asker ile dev bir tatbikat yaptığını duyurması üzerine NATO’nun gerçekleştirilecek tatbikatın Rusya ile yaşanacak olası bir askeri soruna odaklanacağını söylendi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Rusya yönetimi, NATO'nun tüm bu hazırlıklarının dostane bir yaklaşım sergilemediğini duyururken, ileride olası bir tehdit durumuna yönelik gereken önlemleri alacaklarını açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 13:01