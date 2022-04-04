"NATO Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeli"
NATO'nun 73. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson, NATO'nun "Ukrayna halkına boyun eğdirmeye yönelik barbarca girişime" karşı Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi verme sorumluluğu olduğunu belirtti.
Avrupa 04.04.2022, 20:43
NATO'nun kurucu üyelerinin 73 yıl önce özgürlük ve egemenlik inancıyla bir araya geldiğini kaydeden Johnson, "Ukrayna halkının varlığının her zerresiyle uğruna savaştığı şey de, aynı özgürlük. Dünya tarihindeki en büyük güvenlik ittifakının üyeleri olarak, Ukrayna halkına boyun eğdirmeye yönelik bu barbarca girişime karşı koymaları için onlara ihtiyaç duydukları her şeyi verme sorumluluğumuz var." dedi.
Kaynak: AA
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