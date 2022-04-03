"NATO üyesi olmamız için referanduma gerek yok"

Rusya - Ukrayna savaşının başlamasıyla NATO üyeliğinin gündeme geldiği Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ittifaka katılmaları için referanduma gerek olmadığını söyledi.

Niinistö çarşamba yaptığı açıklamada, son kamuoyu yoklamalarının halkın desteğini gösterdiğini savundu.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin iki hafta önce yayımladığı ankete göre katılımcıların yüzde 62'si, NATO'ya girmekten yana tavır koymuştu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Helsingin Sanomat'ın üç hafta önceki bir anketi de halkın yüzde 61'inin NATO üyeliğini desteklediğini göstermişti.

NATO'ya başvuran ülkelerin referandum yapma koşuluna işaret eden 73 yaşındaki Cumhurbaşkanı anketlerin, Finlandiya halkının halihazırda NATO üyeliğini desteklediği anlamına geldiğini söyledi.

Niinistö, NATO konusunda İsveç'le koordineli bir şekilde çalışmanın ve aynı sonuca varmanın önemli olduğunu vurguladı. Konuyu İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la birkaç kez tartıştığını açıklayan Niinistö, ileride daha fazla görüşme yapacaklarını belirtti. İki ülke NATO'ya üye olmasa da ittifaka yakın birer ortak.

Niinistö, ittifaka başvuru süreci başlarsa Rusya'nın kendilerine saldırmasını pek ihtimal dahilinde görmediğini de ifade etti. Ancak siber saldırı ve hava sahası ihlalleri gibi sonuçlar olabileceğinin altını çizdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı, görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı tehdidinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Niinistö, Putin'le 2016'da yaptığı görüşmeyi anlattı. Putin o dönem Finlandiya'yı dost olarak gördüklerini ancak NATO'ya üye olması halinde Helsinki'nin bir düşmana dönüşeceğini söylemişti.

Başbakan Marin bu mevsimi işaret etti

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise dün yaptığı açıklamada, ülkenin NATO'ya tutumunu gözden geçirmenin zamanının geldiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna istilasının güvenlik politikalarını tekrar değerlendirmeye zorladığını belirten Marin, "Rusya, sandığımız gibi bir komşu değil" dedi.

36 yaşındaki genç siyasetçi, NATO üyeliği konusundaki kararların "bu ilkbaharda, kapsamlı ama hızlı bir şekilde" alınması gerektiğini ifade etti:

Finlandiya ittifaka girmeyi de seçse, dışarıda kalmayı da seçse sonuçlarla karşılaşacak.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Rusya'nın tepkisini çekiyor. Eskiden kontrol ettiği Ukrayna gibi ülkelerin askeri ittifaka katılma eğilimi göstermesini kabul etmeyen Moskova, bunu ülkenin güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Rusya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerinin de NATO üyeliğinden rahatsız. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka girmesine de kesinlikle karşı çıkıyor.

Kaynak: Independent Türkçe