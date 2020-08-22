Navalnıy'ın zehirlenmesinin ardında ne yatıyor?

Rus muhalif lider ve bağımsız yolsuzluk soruşturmacısı Aleksey Navalnıy komada. Navalnıy'ın çalışma arkadaşları, savcılığın Navlnıy'ın vücudunda ölümcül olduğu tahmin edilen bir madde bulduğunu belirttiler. Birçok yerde muhalif liderin zehirlendiği kuşkusu dile getiriliyor. Avrupa medyası da Navalnıy'ı kimin, niye zehirlemiş olabileceği hakkında kafa yoruluyor.



Muhalefete yönelik bir uyarı

Fin gazetesi Savon Sanomat, bu işin perde arkasında bir zehirlenme olduğunu tahmin ediyor:

“Navalnıy'ın zehirlenmesi ile Belarus'ta yaşananlarınaynı zamana rastlaması manidar. Navalnıy'ı susturma çabası, Rusya'nın Belarus'taki gibi bir halk ayaklanmasına izin vermeyeceğini halka göstermek için önleyici bir tedbir olarak okunabilir rahatlıkla. Putin'in Rusyası bir Sovyetler Birliği değil, çünkü iktidar yapısı sarsılmadığı sürece Kremlin'in eleştirilmesine tahammül ediliyor. Rusya uzun geçmişinde muhalefetin etkili olabilmesine gerçek bir fırsat tanıyacak demokrasi yolunda ilk adımları bile atmadı. Cinayet teşebbüsleri ve cinayetler şiddetin kanlı tarihinin tekrarı maalesef.”

Üç değişken mümkün

Gazprom'un sahip olduğu RusEcho Moskvy Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, muhtemel zehirlemeden kimin sorumlu olabileceğine dair üç senaryo hazırlamış:

“Navalnıy yaptığı araştırmalarla ünlü siyasetçi ve girişimcilerin sahtekarlıklarını ifşa etti. Bir sebep bu, yani böyle bir şey yapmaya gücü yeten ünlü, zengin ve güçlü insanların intikamı olabilir. Birçok kişinin dilinden düşmeyen ikinci versiyonda, eylüldeki bölgesel seçimler öncesi Navalnıy'ı bu yolla oyundan atmak istemiş olabilecek Kremlin var. ... Bir de Kremlin'in kulelerinden biriyle sorun yaşayan bir başka kulenin neler yapabileceğini sergilemek için gövde gösterisine kalkıştığı senaryo söz konusu.”

THE DAILY TELEGRAPH (GB)

Putin yapmadı

Birleşik Krallık'ta yayınlanan The DailyTelegraph'ta konu ile ilgili şunlar yazıldı

Britanya'nın eski Moskova büyükelçisi Tony Brenton, zehirlenme vakasının Putin'in emriyle gerçekleştiğine ihtimal vermiyor:

“Bu vaka 2015'te yine karizmatik bir muhalefet lideri olan Boris Nemtsov'un Kremlin Sarayı'nın önünde öldürülmesine çok benziyor. Dünya o zaman da dürtüsel olarak Putin'i suçlamıştı ve büyük bir olasılıkla yanlış düşünüyordu. Nemtsov yaşadığı yıllarda rejim için bir çıban başıydı kuşkusuz. Ama ölümü onu demokrasi kahramanı yaptı ve bu kişiliğiyle muhalefeti çok daha güçlü bir şekilde harekete geçirdi. Aynı şeyler büyük bir olasılıkla Navalnıy için de geçerli ve Putin bunu biliyor. Bu yüzden Putin bence büyük bir olasılıkla bu saldırıyı emretmedi ve şu anda gizliden gizliye Navalnıy'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor.”

CONTRIBUTORS (RO)



Her direnişçi hain sayılıyor

Sosyolog Sorin Ioniță Contributors'daki yazısında, Rusya'daki zehirli atmosferin bu tür suçların işlenmesine zemin hazırladığını söylüyor:

“Tomsk'da Navalnıy'ın çayına bir şey katılmasını emreden Kremlin değildir belki, [2015'te işlenen Boris] Nemtsov cinayetinin emrini veren de Vladimir Putin olmayabilir. Ama rejime direnen herkesi otomatikman gizli güçler tarafından yönetilen ya da dış mihrakların maaşlı adamı olarak Rus halkına zarar veren vatan hainleri olmakla suçlayan korunaklı Kremlin kalesindeki Nazi-Bolşevist rejimin bizzat kendisi bile tehlikeli tümörleri bertaraf etmek isteyen herkese zımni bir cesaret verebilir.”

ABC (ES)

Rusya'nın daha fazla batağa sürüklenmesine izin verilmemeli

İspanyol gazetesi ABC'ye göre Rusya'da yaşananların uluslararası toplum tarafından kesin olarak mahkum edilmesi gerekiyor:

“Rusya onlarca yıldır batmış olduğu yolsuzluk ve suç batağında yaşamayı hak etmedi. Bu tür suçlar, spotları Putin'in çevresine ve kendisine çeviriyor ve bunların tutumlarının siyasi kültürün kabul edilebilir ölçülerini aşmış olduğunu gösteriyor. ... Muhalafetin tamamının rejimin kendine karşı olanları ve eleştirenleri öldürmekle suçlanması, uluslararası birlikte yaşamın kabul edilebilir bütün sınırlarını aşıyor ve dünyanın geri kalanı tarafından mutlak bir mahkumiyeti hak ediyor.”

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 17:10