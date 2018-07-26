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Nazi oyuncakları Alman mağazalarında

Almanya'da Nazi Almanyası'nın ikonlarının yer aldığı oyuncaklar raflarda yerini aldı. Uyarıların ardından oyuncaklar raflardan indirilirken bazı mağazalar bu karar itiraz etti

Nazi oyuncakları Alman mağazalarında

Almanya’da yayınlanan Berliner Zeitung gazetesi tanklar, savaş araçları ve Üçüncü Reich'in (İmparatorluk) askerlerinden oluşan çocuk oyun setlerinin satışa çıkarıldığını duyurdu. 

Wehrmacht ve SS subayları  tarafından kullanılan siyah üniforma giydirilmiş oyuncak askerlerın kollarında da Nazi Almanyası'nın (Üçüncü Reich) meşhur arması yer alırken, gamalı haça yer verilmemiş. Kıyafetin üzerinde, Almanya anayasası tarafından yasaklandığı için, kafatası ve SS yıldırımı da bulunmuyor.

Berliner Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, mağaza sahibi, oyuncakların raflardan hemen çıkarılmasını talep etti. Bununla beraber, bazı satıcılar verilen tepkileri anlamadıklarını belirterek, Üçüncü Reich'in varlığının ülkenin tarihinin bir parçası olduğunu savundular. Satıcılar, mağazalarda daha tehlikeli oyuncakların satıldığını da belirttiler.

Kaynak: Sputnik

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