Naziler tarafından çalınan 1910 model saat sahibinin torununa verildi

İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman Nazi askerinin çaldığı 1910 yapımı saat, 80 yıl sonra Hollanda’da gerçek sahibinin ailesine teslim edildi.

Nazi askerinin daha sonra bir mısır tarlasında kaybettiği tahmin edilen ve yıllarca Belçika’da bir çiftlikte tutulduğu anlaşılan cep saatinin aradan yıllar geçmesine rağmen hala çalışır vaziyette olduğu ortaya çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Rotterdam kentinde yaşayan ve saat imalatı eğitimi alan Alfred Overstrijd isimli bir Yahudi, 18. yaş günü dolayısıyla 1910 yılında erkek kardeşi Louis’e kendi imal ettiği saatti hediye etti.

Yahudi zanaatkar, saatin arkasına hem kendi hem de kardeşinin ismini, hediyenin veriliş amacını ve imalat tarihini ve yerini büyük bir özenle kazıdı.

Hollanda’da özellikle Yahudi tarihi konusunda çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Rob Snijders, Louis Overstrijd’ın, 1942 yılında tutuklandığında bir Nazi askerinin bu saati ondan çaldığını ortaya çıkardı.

Toplama kamplarına gönderilen iki kardeş bir daha evlerine sağ dönemedi.

Hollanda'da çalınan saat Belçika'da ortaya çıktı

Rob Snijders, Gustave Janssens isimli Belçikalı çiftçinin, üç Alman askerini çiftliğinde konuk ettiğini, ortaya çıkararak, bu Alman askerlerden birisinin tarlada düşürdüğünü tahmin ettiği saati bulan çiftçinin bunu gizli bir yerde yıllarca sakladığını, kendisi ölünce mirasçı torunlarının daha sonraki yıllarda buraya satmadan önce evde yaptıkları aramada gizli bir bölmede saat bulduklarını aktardı.

Saati imal eden ustanın torunu Richard van Ameijden, yıllar sonra kendisi için manevi değeri büyük saate kavuşmaktan mutlu olduğunu belirtirken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline de atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Bu saate baktığımda bana çok dokunuyor çünkü şimdi de bir savaş var. Bombalanmış bir Mariupol kentindeki metro istasyonlarında uyuyan çocukları ve yaşlıları hayal ediyorum ve bu saati gördüğümde onları da düşünmeden edemiyorum."

Kaynak: Euronews