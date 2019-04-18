Almanya'da 467 Neo-Nazi sırra kadem bastı

Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 467 Neo-Nazi'nin arandığı bildirildi.

Federal Suç Dairesi'nin, Alman Haber Ajansı DPA'nın sorusuna verdiği cevapta, söz konusu aşırı sağcılar bulunamadığı için tutuklama emrinin infaz edilemediği ifade edildi.

ŞİDDET EYLEMLERİNE BAŞVURABİLİRLER

467 kişi hakkında 600 tutuklama kararının bulunduğu; izini kaybettiren Neo-Nazilerin şiddet eylemlerine kalkışabilecekleri belirtildi.

Söz konusu kişilerin 12'si hakkında aşırı sağ saiklerle gerçekleştirilen şiddet eylemleri, 98'i hakkında ise siyasi suçlar nedeniyle tutuklama emri bulunduğu bildirildi. Geri kalan tutuklama kararlarının ise dolandırıcılık, hırsızlık ve hakaret sebebiyle alındığı kaydedildi.

Almanya'da dört yıl önce aranan aşırı sağcı sayısının 253 olduğu, geçen yıl ise bu rakamın 467'ye ulaştığı bildirildi.

Federal Suç Dairesi'nin gelecek ay son 6 aya ait yeni verileri açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

NEO-NAZİLER KİMDİR?

Neo-Nazizm, II. Dünya Savaşı'ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, veyahut nasyonal sosyalizmi savunan tüm siyasî hareket ve düşüncelere verilen ortak isimdir. Bu ideolojiye inanan kimselere de Neo-Nazi denilir.

Kaynak: AA, www.dunyabulteni.net

