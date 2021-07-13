Nice saldırısı üzerinden 5 sene geçti

Fransa’nın Nice kentinde 5 yıl önce ulusal bayram 14 Temmuz Bastille Günü kutlamalarında gerçekleşen ve 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırı için anma töreni düzenlenecek.

Başbakan Jean Castex, kurbanlar için yapılan çeşmenin bulunduğu belediye bahçesinde çarşamba günü düzenlenecek olan törene katılacak. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin eşlik edeceği Castex, barış işareti olarak 86 güvercinin salınacağı anma töreninde onur konuğu olacak.

Akşam ise önce konser verilecek ve saldırının başladığı saat olan 22:34'te, ölenleri anmak için 86 ışık huzmesi Akdeniz kıyılarını aydınlatacak.

"Saldırının kurbanı çocuklar hala kabus görüyor"

2016'da Tunus uyruklu Muhammed Lahouaiej-Bouhlel, bir kamyonu kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürerek 86 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kamyon ile iki kilometre ilerleyen saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Hayatını kaybedenlerden 15’i reşit değilken en küçüğü ise henüz iki buçuk yaşında idi. Yaklaşık 300 çocuk hala o gecenin travması nedeniyle psikiyatristler tarafından izleniyor. Psikiyatri servis şefi, 5 yıl geçmesine rağmen bazı çocukların hala kabuslarında her yönden kamyonlar geldiğini, düşen uzuv ya da kafalar gördüklerini söyledi.

Akrabalarını ve sevdiklerini kaybeden ya da onları sakatlanmış veya psikolojik olarak yaralanmış gören birçok aile, kayıplarıyla yüzleşmek için hala mücadele ettiklerini söylüyor.

Devlet ölenlerin aileleri ve fiziksel ya da psikolojik sorun yaşayanlar da dahil yaklaşık 2 bin kişiye toplam 100 milyon dolar fon ödemeyi teklif etti. Fona göre yaklaşık 400 kişi henüz tıbbi durumları henüz stabil hale gelmediği için nihai bir ödeme alamıyor.

DEAŞ'ın üstlendiği bir dizi saldırı nedeniyle Fransa'nın en yüksek güvenlik alarm seviyesinde olduğu zamanda bir sürücünün sahil yoluna nasıl bu kadar kolay erişebildiğine dair ise hala sorular var.

Kaynak: Euronews