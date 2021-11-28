Nihayet başbakan ataması yapıldı

Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman yakalandığı Covid-19 nedeniyle başbakan atama törenine şeffaf pleksi küp içerisinden katıldı. Cumhurbaşkanı Zeman, Spolu ittifakının adayı Petr Fiala'yı yeni başbakan olarak atadı.

Ülkede yapılan seçimden sonra hastaneye kaldırılan Milos Zeman 46 gün süren tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

Seçim sonrası sürecin işletilmesi için yetkilerini kullanması gereken Zeman'ın hastanede bulunduğu süre ülkede büyük tartışmalar neden oldu.

Doktorların 'görev yapmaya uygun değil' diye rapor verdiği Zeman, taburcu olmasının hemen ardından düzenlenen törenle başbakan atadı. Covid-19'a yakalanan Zeman, tekerlekli sandalye ile geldiği törene camekan arkasından katıldı.

Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala, yemin ettikten sonra resmen göreve başladı.

Zeman, törenin ardından yaptığı açıklamada, Covid-19'a ilişkin herhangi bir semptomunun bulunmadığını belirterek yeni koalisyon hükümetinin bakan adaylarıyla bire bir görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Söz konusu görüşmelerin 13 Aralık'a kadar sürmesi öngörülürken, yeni kabinenin bu tarihten sonra görevi mevcut yönetimden devralması bekleniyor.

Yeni Başbakan Fiala da kısa süre zarfında istikrarlı ve güçlü bir yönetimin ülkede göreve başlayacağını kaydetti.

Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Euronews