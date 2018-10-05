Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2018 Nobel Barış Ödülü, Kongolu doktor Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi

Nadia Murad Kimdir?

İnsan hakları savunucu olan Nadia Murad'ın ismi ilk kez IŞİD (DEAŞ) tarafından kaçırılması ile duyulmuştu. Ezidi Nadia Murad 2014 yılı yazında IŞİD’in Şengal’e yönelik saldırıları sırasında kaçırılmıştı.

400 bin Ezidi’nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca militanlar tarafından Musul’da işkenceye maruz kaldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Nobel Barış Ödülü’ne aday olan Murad, George Clooney’in eşi Amal Clooney ile BM’de yaşadıklarını anlatmış, bir kitap yazmış ve BM İyi Niyet Elçisi olmuştu.

23 yaşındaki genç kız halen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne (UNODC) çalışıyor ve insan ticareti mağdurlarının sorunları ile ilgileniyor. BM, bu görevin ilk kez vahşet mağduru bir kişiye verildiğini açıklamıştı. Nadia ailesiyle birlikte Almanya’ya yerleşti.

Denis Mukwege Kimdir?

Kongo'da tecavüz mağduru kadınlar için kurduğu hastanede kadınlara sadece tıbbi değil, psikolojik ve sosyoekonomik olarak da yardım edinmeyi kendine amaç edinen doktor Denis Mukwege, hayatını, özellikle de bir savaş taktiği olarak kadınlara tecavüz edilmesine karşı mücadeleye adadı. Mukwege'ye 2014 yılının Saharov Ödülü verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 12:15