Norveç, AB'nin önerisine sıcak bakmıyor

Rusya’nın yerine Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumuna geçen Norveç’in Başbakanı Jonas Gahr Store, AB’nin doğal gaz fiyatlarına tavan fiyat getirme önerisine ülkesi adına “temkinli” yaklaştıklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bir basın bildirisi yayımlayan Gahr Store, “AB ile masada olan tekliflerle ilgili gelecekte daha yakın bir diyaloğa girme konusunda hemfikiriz.” dedi.

Tartışmalara açık fikirlilikle yaklaştıklarını kaydeden Norveç Başbakanı, “Ancak, doğal gaz için tavan belirlenmesi konusunda kuşkucuyuz.” dedi.

Avrupa’da çok az doğal gaz olduğunu hatırlatan Norveç Başbakanı, “maksimum bir fiyat belirlenmesi temel sorunu değiştirmeyecek” ifadesini kullandı.

Norveç, son dönemde Rusya’dan gelen kesintiler üzerine AB’ye tedarik ettiği gazı yüzde 8 oranında artırdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta enerji krizine AB içinde önerdiği acil tedbirleri açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Euronews