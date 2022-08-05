Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı
Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı, durumu stabil.
Avrupa 05.08.2022, 00:01
Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 5. Harald'ın muayene için Oslo Üniversitesi Hastanesine bağlı Rikshospitalet'e kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kralın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Ekim 2020'de kalp kapakçığı değiştirilen 5. Harald, Mart 2022'de ise Kovid-19'a yakalanmış ve hafif semptomlarla salgını atlatmıştı.
Kaynak: AA
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