Norveç Kralı 5. Harald koronavirüse yakalandı

İlgili açıklamaya göre, 5. Harald, görevlerine birkaç günlüğüne ara verecek; yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon devralacak.

Üç doz COVID-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış; 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.