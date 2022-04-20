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Norveç'te 80 yaş ve üzerine 4'üncü dozu aşı uygulanacak

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, 80 yaş ve üstündekilere 4'üncü doz COVID-19 aşısını yaptırmalarını tavsiye etti. Bağışıklığı düşük olan kişilere hatırlatıcı aşı yaptırmaları önerildi.

Avrupa 20.04.2022, 22:20
Norveç'te 80 yaş ve üzerine 4'üncü dozu aşı uygulanacak

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, 80 yaş ve üstündekilere 4'üncü doz hatırlatma aşısı yapılabileceğini açıkladı.

Bukholm, söz konusu yaş kategorisinin hatırlatma dozu yaptırması için genel bir tavsiye yayımlamaya gerek görmediklerini, bireylerin konuyu değerlendirip aşı yaptırabileceğini ifade etti.

Diğer yandan FHI, bağışıklığı düşük olan kişilere hatırlatıcı aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

12 Şubat'ta tedbirler kaldırıldı

Norveç'te 12 Şubat'ta tüm COVID-19 tedbirleri kaldırılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Norveç'te salgının başından bu yana 1 milyon 420 bin 750 kişide tespit edilen COVID-19 nedeniyle 2 bin 783 kişi hayatını kaybetti.

#norveç
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