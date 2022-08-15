Norveç'te çöken köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücüleri kurtarıldı
Norveç'in güneyinde bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çöktüğü, köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücülerinin kurtarıldığı aktarıldı.
Avrupa 15.08.2022, 14:11
Polis yetkililerinin açıklamasına göre, köprüde seyir halinde olan bir otomobil nehre düştü, bir kamyon ise köprünün çöken kısmında sıkıştı.
Yetkililer, iki aracın sürücüsünün de kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Köprünün çökme nedeni araştırılıyor.
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