Norveç'te helikopter düştü: 2 ölü

Polis yetkilileri, Verdal bölgesinde gerçekleşen kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, helikopterde bulunan 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 1'inin ise ağır yaralandığını söyledi.

Kazanın, yoğun yerleşim yerlerinin dışındaki bir alanda, kötü hava koşulları nedeniyle helikopterin birkaç başarısız iniş denemesi yapmasından sonra meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın sebebinin araştırılması için emniyet güçleri ve Norveç Hava Kazası Soruşturma Kurulunun iş birliği yaptığı belirtildi.