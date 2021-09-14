Norveç'te koalisyon hükümeti kurma görüşmeleri başlıyor

Norveç'te genel seçimleri önde bitiren sol partiler ittifakı, yeni hükümet çalışmalarına bugün başlayacağını duyururdu. Küresel ısınma ve petrol üretiminin yeni koalisyonun belirlenmesindeki en önemli tartışma konularının başında geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Genel seçimleri İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Stoere önderliğindeki sol blok kazanırken, 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Erna Solberg başkanlığındaki merkez sağ koalisyonunu yenilgiye uğrattı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, sol muhalefet partilerinin 169 sandalyeli parlamentoda 100 koltuk kazanacağı öngörülüyor.

Koalisyon müzakerelerinde hangi konular öne çıkacak ?

Sol ittifakın lideri Jonas Gahr Stoere, küresel ısınmada verilen sözlerin tutulması, gelir dağılımı adaletin sağlanması ve petrol üretimi kademeli azaltılırken, istihdamın da artırılması konusunda ittifaka katılacak partilere güvence vermesi gerekiyor.

Stoere’un en önemli hedefi taşrada önemli ölçüde oy alan Merkez Parti ile özellikle kentlerde öne çıkan Sosyalist Parti’yi koalisyona katılmak için ikna etmek olacak.

Sol ittifak lideri, “Ben çoğunluk hükümeti kurmak için çalışmak gerektiğine inanıyorum.” diyerek mümkün olduğu kadar fazla partinin desteğini almak için çalışacağı mesajını verdi.

Yeni başbakan adayını bekleyen en önemli sorun, Paris anlaşması uyarınca karbon emisyonlarının düşürülmesini sağlarken, petrol şirketlerinin hidrokarbon araştırmalarının nasıl sınırlandırılacağı.

Başbakan adayı nasıl taviz verecek?

Norveç siyasetini izleyen uzmanlar, Stoere’un, petrol arama çalışmalarını durdurma yerine azaltma seçeneğini ortaya koyarak uzlaşı yoluna gideceğini tahmin ediyor.

Günde 4 milyon varil petrol üreten Norveç’in ihraç ürünlerinin yüzde 40’ını petrol ürünleri oluşturuyor. Yaklaşık 5. 5 milyon nüfusa sahip ülkede 160 bin kişiye istihdam sağlayan ve ülke ekonomisinin gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 14’ünü oluşturan petrol sektöründeki üretimde kesintiyi gidilmesi kampanya sırasında en önemli tartışma konularının başında geldi.

Koalisyona katılması beklenen Yeşiller, 2025 yılına kadar petrol sanayisinin sona erdirilmesini istiyor. Bu görüş. Norveç halkının yüzde 35’i tarafından da destek görüyor. Bunun dışında Uluslararası Enerji Ajansı, küresel ısınmanın kontrol altına alınabilmesi için petrol aramalarının durdurulmasını istiyor.

Stolberg ve Store petrol aramalarının durdurulması konusunda vaat vermekten kaçınırken, bu liderlerin olası koalisyon ortakları kampanya sırasında bu konuda topluma önemli sözler verdi.

Sol kesimde Yeşiller dışında Sosyalist Parti de petrol üretiminin durmasını isterken, sağ kanatta Liberal Parti de yine buna destek veriyor.

Ülkede petrol üreticileri ve bu alanda lobi faaliyetleri yapanlar ise ülkenin petrol sanayisinin zaten çevreci bir yaklaşımla yönetildiğini iddia ederek, tartışmanın gereksiz olduğu görüşünü dile getiriyor.

Kaynak: Euronews