Norveç'te Kovid-19 bitti

Norveç hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilişkili sınırlamaların tamamını cumartesi günü sona erdirme kararı aldı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, düzenlediği basın toplantısında 561 gündür uygulanan Kovid-19 sınırlamalarının kaldırılmasının, normal günlük yaşama dönmenin zamanının geldiğini açıkladı.

Solberg, basın toplantısında, "Norveç'te tüm barış zamanlarının en sert önlemlerini uygulamaya koymamızın üzerinden 561 gün geçti. Artık normal günlük yaşama dönme zamanı geldi. Kısacası, artık normal bir şekilde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların cumartesi günü yerel saatle 16.00'da (Türkiye saatiyle 17.00'de) sona ereceği belirtildi.

Artık sosyal mesafeye ihtiyaç duymama kararı, kültürel alanlarda ve spor salonlarında koltukların sadece bir kısmı yerine tam kapasitelerinin kullanımına izin verirken, restoranlar, gece kulüpleri ve eğlence mekanları da yeniden tam kapasiteyle işletilebilecek.

Solberg, geçen yılın Mart ayından bu yana uygulanan sosyal ve ekonomik kısıtlamaları kaldırmak için 4 aşamalı bir planın ilk 3 aşamasını şimdiye kadar uygulamıştı. Ancak son adım, vaka sayılarının artmasıyla oluşan endişeler nedeniyle birkaç kez ertelenmişti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'ne göre, tüm Norveçlilerin yaklaşık yüzde 76'sı şu anda en az bir doz Kovid-19 aşısı alırken, nüfusun yüzde 67'si tamamen aşılandı.

Kaynak: Sputnik