Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Norveç'te Kuran’ı Kerim'i yırtarak Müslümanlığa saldıran soysuzlar, Batı’da İslam düşmanlığının hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan sadece failleri değil, politik çıkar uğruna İslamofobi'yi körükleyen Batılı siyasetçilerin de sorumlu olduğunu belirtti.

Avrupa'nın ortasında yapılan bu düşmanca hareketlere karşı gereken hukuki yaptırımların bir an evvel ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sözde demokratik, insani değerleri savunduğunu iddia eden bazı Batı ülkeleri İslam düşmanlığı karşısında tedbir almazlarsa hem bu insanlık suçu kendilerini esir alacak hem de iki milyar Müslüman'ın nefretini kazanacaklardır. İslam düşmanları ve arkasındaki güçler bilsinler ki Allah'ın sözü en yücedir, Kur'an-ı Kerim insanlık için ebedi yol göstericidir. Şüphesiz Allah'ın kitabı kıyamete kadar korunacaktır. Hiç kimse onun tek harfine dahi zarar veremez ancak bu alçak provokasyonu gerçekleştirenlerin her zaman karşısında duracağımızı da ilan ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020, 22:38