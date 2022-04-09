Norveç'te Savunma Bakanı Enoksen görevini bıraktı
Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen'in (67) genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine istifa ettiği aktarıldı.
Avrupa 09.04.2022, 16:34
Norveç'in VG gazetesinin haberine göre, Enoksen'un 2005'te 18 yaşındaki lise öğrencisiyle uzun süre yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Skandalın ortaya çıkmasından sonra olayı doğrulayan ve kamuoyundan özür dileyen Enoksen, istifa ettiğini duyurdu.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Enoksen'in istifasını kabul ettiğini ve en kısa sürede yerine atama yapacağını söyledi.
18
açık
Günün Anketi Tümü