Norveç'te seçim: Demir Erna bu kez de başarabilecek mi?

Norveç’te seçmenler, sonucu büyük ölçüde ülkenin petrol ve küresel ısınma politikalarını da etkileyecek genel seçimlerde oy atmak için sandık başına gitti.

Son kamuoyu yoklamaları Başbakan Erna Solberg’in sağ merkez koalisyonunun, bu kez sol koalisyona karşı yarışı geride tamamlayacağını ortaya koyuyor.

Norveç’teki seçim kampanyalarında, petrol ve doğal gaz üretimi, küresel ısınma, fırsat eşitliği ve istihdam konuları öncelikle ön plana çıktı.

Solberg hükümeti Covid-19 salgını sırasında başarılı bir performans çizip, Norveç’i Avrupa‘da en ez ölümün gerçekleştiği ülke konumuna getirse bile kamu sektöründe eleştirilen reformlar ve ekonomik eşitsizliğin arttığı suçlamasına hedef oldu.

Ülkenin en uzun süre iktidarda kalan siyasetçisi olarak ün yapan ve liberal ekonomilere olan katı bağlılığıyla “Demir Erna” olarak anılan Başbakan, sol ittifakın lideri Jonas Gahr Store karşısında çok şanlı gösterilmiyor.

Solberg, kendi doğum günü partisinde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafında para cezasına çarptırılmasıyla Avrupa’da isminden uzun süre bahsettirmişti.

Ülke yine koalisyon hükümeti ile yönetilecek

Norveç yasaları erken seçimi yasakladığı için koalisyondaki bir parti, 2020’de desteğini çekmesine rağmen Solberg azınlık hükümeti olarak şu ana kadar görevini sürdürdü.

Anketler, Store’un İşçi Partisi’nin 49, Solberg’in muhafazakar partisinin ise 85 üyeli parlamentoya 45 üye göndereceği gösteriyor.

İşçi Partisi’nin 11 sandalye çıkartması beklenen Sosyalist Parti ve 19 sandalye çıkartması beklenen Merkez Partisi dışında Yeşiller ve Komünistler de içinde olmak üzere küçük partilerin de katılımıyla koalisyona gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Petrol üretimi duracak mı ?

Yaklaşık 5. 5 milyon nüfusa sahip ülkede 160 bin kişiye iştiham sağlayan ve ülke ekonomisinin gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 14’ünü oluşturan petrol sektöründeki üretimde kesintiyi gidilmesi kampanya sırasında en önemli tartışma konularının başında geldi.

Koalisyona katılması beklenen Yeşiller, 2025 yılına kadar petrol sanayisinin sona erdirilmesini istiyor. Bu görüş. Norveç halkının yüzde 35’i tarafından da destek görüyor.

Bunun dışında Uluslararası Enerji Ajansı, küresel ısınmanın kontrol altına alınabilmesi için petrol araştırılmalarının durdurulmasını istiyor.

Stolberg ve Store petrol araştırmalarının durdurulması konusunda vaat vermekten kaçınırken, bu liderlerin olası koalisyon ortakları kampanya sırasında bu konuda topluma önemli sözler verdi.

Sol kesimde Yeşiller dışında Sosyalist Parti de petrol üretiminin durmasını isterken, sağ kanatta Liberal Parti de yine buna destek veriyor.

Ülkede petrol üreticileri ve bu alanda lobi faaliyetleri yapanlar ise ülkenin petrol sanayisinin zaten çevreci bir yaklaşımla yönetildiğini iddia ederek, tartışmanın gereksiz olduğu görüşünü dile getiriyor.

Kaynak: Euronews