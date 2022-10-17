Norveç'te yasaklı yerleri fotoğraflayan 4 Rus yakalandı

Polis yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada, 11 Ekim'de, 1'i kadın 4 Rus vatandaşının arabalarının durdurulduğu ve ellerinde "fotoğraf ekipmanı ve birçok fotoğraf" bulunduğu bildirildi.

Neyin fotoğrafını çektikleri belirtilmeyen kişilerin turist olduğu ve Finlandiya'dan Norveç'e geldikleri belirtildi.

Yetkililer, olayın, 11 Ekim'de, ülkenin herhangi bir yerinde uçurduğu düşünülen iki insansız hava aracıyla sınır kapısında gözaltına alınan 50 yaşındaki Rus vatandaşıyla doğrudan bağlantısının olmadığını aktardı.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ülkede 14 Ekim'de Norveç ile Rusya arasındaki tek geçiş noktası olan Storskog Sınır Kapısı'nda rutin kontrol sırasında gümrük memurları, kimliği açıklanmayan Rus vatandaşının valizinde ​​iki insansız hava aracı ve birkaç elektronik depolama cihazı bulmuştu.

11 Ekim'de gözaltına alınan söz konusu kişinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından yürürlüğe giren yaptırımları ihlal ettiğinden şüphe duyuluyor.