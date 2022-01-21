Norveç'te zamlara protesto

Norveç'te bir araya gelen insanlar, son dönemde elektrik fiyatlarında yaşanan artışa tepki gösterdi. Ülkenin güneyindeki Arendal ile kuzeyindeki Harstad kentleri dahil 12 ayrı kentte protestolar düzenlendi.

Protestoları "We who demand cheaper electricity" (Daha ucuz elektrik isteyen bizler) adlı grup organize etti.

Yeni hükümetin enerji politikalarına karşı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten göstericiler, toplumda gelir düzeyi düşük olanlar için elektrik faturası giderlerinin azaltılması gerektiğini savundu.

Protestoların düzenlendiği yerlerden biri de başkent Oslo'daki parlamento binası önüydü.

Organizatörlerden Hanne Haskel, daha ucuz elektrik istediklerini söyledi. Hükümetin yaptığı yardımların yetersiz kaldığını belirten Haskel, elektrik fiyatlarında özellikle gelir düzeyi düşük olan kesimler için bir tavan fiyatın belirlenmesi gerektiğini, böylece insanların geleceği dönük planlar yapmasına olanak tanınacağını dile getirdi.

Parlamento önündeki gösteride konuşan bir protestocu tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"Politikacılar ve Statkraft ile Statnett (devlete ait enerji şirketleri) gibi devlet kurumlarının temsilcileri bu konuda konuştuklarında yalanlar ve yanlışlar gerçeklerin yerini alıyor. Aynı şekilde kibir, beceriksizliğin ve aç gözlülüğün yerine geçiyor."

Kaynak: Euronews