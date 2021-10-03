Norveç'ten önemli karar

Norveç, 2023 yılında Svalbard adasında kalan son kömür madenini kapatma kararı aldı.

Yerel yetkililer, 7'nci Maden olarak bilinen Longyearbyen kasabasındaki tesisin lisansının uzatılmayacağını duyurdu.

Tesisi işleten maden şirketi de faaliyetlerini Eylül 2023'te sonlandıracağını açıkladı.

Norveçli şirketten yapılan açıklamada, "7'inci maden yerel bir enerji santralinin kömür tedarikini karşılıyordu. Kontratta sona gelindi, dolayısıyla madeni işletmek için bir neden kalmadı" denildi.

Norveç'in kararıyla Kuzey Kutbu'ndaki kömür madenciliğin sonuna doğru bir adım atılmış olsa da Rus şirketler bölgedeki varlığını sürdürüyor.

Norveç'in takımadalar üzerindeki egemenliğini tanıyan 1920 tarihli anlaşma, Sovyetler Birliği gibi o dönemin imzacı devletlerine bölgede ekonomik faaliyet hakkı tanımıştı.

Longyearbyen'deki işletme, Amerikalı iş adamı John Munroe Longyear tarafından 1906 yılında kurulmuş, kasabaya da firma sahibinin adı verilmişti.

Kömür madeni kapatıldığında kasabadaki enerji santralinde, yenilenebilir enerji çözümü bulunana kadar dizel yakıt kullanılacak.

Kaynak: Euronews