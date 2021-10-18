Norveç'ten yeni açıklama: Ok ve yay kullanılmadı

Norveç'te dört gün önce düzenlenen ve dördü kadın toplam beş kişinin öldüğü saldırıda sanılanın aksine ok ve yay kullanılmadığı anlaşıldı.

Başkent Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında yaşanan ve üç kişinin de ağır yaralandığı olayda güvenlik güçleri saldırının bıçak ve benzeri araçlarla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Polis, olaylar yaşanmadan önce saldırganın ok ve yayı bertaraf ettiğinin tespit edildiğini bununla birlikte cinayetlerin hangi silahla işlendiği konusunda soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylı bilgi verilmeyeceği belirtildi.

"Zanlı Hyttegat'ya geldiğinde ok ve yay taşımıyordu" denilen polis açıklamasında, "Hyttegata'da beş kişi bıçak benzeri silahlarla öldürüldü. Bu kişilerden bazıları evlerinde bazıları kamusal alanda bulundu" denildi.

Zanlı suçunu kabul etmişti

Polis kaynakları, saldırganın ilk etapta ondan fazla kişiye ok attığını fakat bu kişileri vuramadığını belirtirken bölgede yakalanan Espen Andersen Braathen cinayetleri işlediğini kabul etmişti.

İki haftası tam kapalı olmak üzere toplam dört hafta gözaltında tutulacak zanlının dışarıyla bağlantısı yasaklanmış durumda.

İslam dinine geçen 37 yaşındaki kişi radikalleşme sinyalleri vermesinden dolayı güvenlik güçleri tarafından takip altındaydı. Bununla birlikte polis cinayetlerin bir terör saldırısından çok "psikolojik"nedenlerle işlendiği tezi üzerinde duruyor.

Bunun tespiti için ise özel bir hastaneye kaldırılan zanlının saldırı sırasında bir psikiyatrik sorun yaşayıp yaşamadığı tespit edilmeye çalışılacak.

Kaynak: Euronews