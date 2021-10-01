Norveç ve İngiltere arasında bulunan 720 kilometrelik hat çalışmaya başladı

Norveç ve İngiltere arasında döşenen ve dünyanın en uzun elektrik iletim hattı olan sistem, enerji dağıtımına başladı.

Tamamıyla yenilebilir enerjiden elde edilen elektrik enerjisini Birleşik Krallık'a iletecek olan 720 kilometre uzunluğundaki elektrik hattının yapımına 2015 yılında başlanmıştı.

Söz konusu sistemin 2030'a kadar senelik 23 milyon ton karbonmonoksit gazının açığa çıkmasının önüne geçeceği ve toplamda 1.450 kilometre kablo kullanıldığı kaydedildi.

İngiliz enerji şirketi National Grid ve Norveçli enerji nakil operatörü Statnett SF ortaklığında gerçekleştirilen yaklaşık 1.9 milyar euro maliyetli projenin 710 kilometrelik bölümü deniz altından geçiyor. Norveç ve İngiltere’deki enerji dönüşüm istasyonlarıysa, İsveçli teknolojisi devi ABB tarafından inşa edildi.

"COP26'ya örnek teşkil edecek bir proje"

İlk kullanılmaya başladığında günlük 700 megavat (MW) enerji geçişi sağlayacak sistem 3 ay içerisinde kapasitesini 1.400 MW'ye çıkaracak. Sistem sayesinde Birleşik Krallık'ta 1.4 milyon haneye yüzde 100 "yeşil enerji" sağlanacak.

National Grid İcra Kurulu Başkanı (CEO) Cordi O'Hara oldukça heyecan verici bir projeye imza attıklarını belirterek, "Bu sistem sayesinde Birleşik Krallık'ın enerji kaynakları yenilenebilir hale gelecek. Kuzey Denizi Bağlantısı'nda (North Sea Link) çok üstün bir mühendislik kullanıldı. Kablolar dağların Fjord Körfezi'nin ve denizin içerisinden geçiyor. Şu anda İskoçya'da düzenlenecek COP26 İklim Değişikliği Toplantısı'na odaklandık. Bu proje, bu toplantıya örnek teşkil edecek." diye konuştu.

Norveç yüzde 98 oranda yenilenebilir enerjiden elektrik elde ediyor

İstatistiklerine göre, Norveç elektriğinin yaklaşık yüzde 96'sını hidroelektrik, yüzde 2'sini de rüzgar panelleri ve termal sistemlerden elde ediyor. Bu da, ülkede üretilen elektrik enerjisinin yüzde 98'inin yenilebilir kaynaklardan elde edildiğini gösteriyor.

İngiltere hükümeti çarşamba günü yayınladığı raporda, yılın ilk altı ayında fosil yakıtlardan elde edilen elektriğin, yenilenebilir kaynaklara göre çok daha fazla olduğunu açıkladı.

Raporda, 2020 yılı mevsim değişiklikleri sebebiyle rüzgar hızlarının ve güneşli günlerin azaldığı, bunun da önceki döneme göre yüzde 10 daha az yenilebilir enerji elde edilmesine yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: Euronews