Norveç’te Neo-Nazi yanlısı gösteri: 35 gözaltı

Oslo polisi, Nazi yanlısı göstericilerin parlamentodan gerekli izni almadan başkentte eylem yaptığı için gözaltına alındığını duyurdu.

Oslo polisinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Grup üyeleri gösteri için izin almadıkları ve polisin dağılmaları için yaptığı ihtarlara uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.” denildi.

Norveç devlet televizyon kanalı “NRK” ise sol eğilimli bir grup eylemcinin de, aşırı sağ grubun düzenlediği eyleme tepki için aynı bölgeye gittiğini, polisin iki grup arasında arbede çıkmaması için barikat kurduğunu aktardı.

Televizyon haberlerine yansıyan görüntülerde, yüzleri maskeli göstericilerin aşırı sağcı İskandinav Direniş Hareketi’nin (NMR) sembollerini taşıdıkları görüldü.

İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren NMR hareketi, Nazi ideolojisinin temel kaynağı olan Nasyonal Sosyalizmi taraftarı olarak tanımlıyor.

Bu aşırı sağcı grup, Finlandiya’da 2020 yılı eylül ayında Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmıştı.

Kaynak: Euronews