Norveç’te şüpheli Rus serbest bırakıldı

Casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Norveç Parlamentosunda görevli 51 yaşındaki Mihail Boçkarev karara yaptığı itiraz sonucunda bugün serbest bırakıldı.
Rus vatandaşı Boçkarev, Parlamento binasının fiziki özellikleri ve dataları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Oslo Havalimanı’nda tutuklanmıştı.
Norveç basınına yansıyan habere göre Boçkarev, Rus Büyükelçiliğine bağlı bir araçla hapishaneden ayrıldığı öğrenildi.
Boçkarev’in serbest bırakılma gerekçesinin hakkında yeterli delil olmaması gösterildi.
Karara Norveç makamlarından itiraz gelse de Rus vatandaşı serbest bırakıldı.
Kaynak: www.dunyabulteni.net