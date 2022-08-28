"Notting Hill Karnavalı" 2 yıl sonra düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl ağustos sonunda yapılan ve "Avrupa'nın en büyük sokak festivali" olarak bilinen Notting Hill Karnavalı, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

Ülkede 1966'dan bu yana düzenlenen ve Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında verilen aranın ardından yeniden yapılan festival dolayısıyla on binlerce katılımcı başkentin Notting Hill semtinin sokaklarını doldurdu.

Etkinliğe, dünyanın farklı noktalarından gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi.

- Karnaval, Karayip halklarının kültür ve geleneklerini yansıtıyor

Brezilya'daki ünlü "Rio Karnavalı"ndan sonra "dünyanın en büyük karnavalı" olarak nitelendirilen etkinlikte, özellikle Karayipler'e özgü kızarmış tavuk, Hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken, Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı.

Karnavalda, İngiltere'de yaşayan Karayip kökenliler renkli kostümler giyerek dans etti ve geçit törenleri düzenledi.

Festivale katılanlar, birbirlerini boyayarak eğlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Notting Hill Karnavalı yarın akşam sona erecek.