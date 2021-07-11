NSU davasının üzerinden seneler geçti ama failler cezalandırılmadı

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün Münih'te görülen davasının tamamlanmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen cinayetlerin aydınlatılmamasını ve mahkemenin bazı dosyalara 120 yıl erişim yasağı getirmesini eleştirdi.

ATİB Genel Başkanı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden NSU terör örgütü hakkındaki davada verilen kararın vicdanları tatmin etmediğini söyledi.

Yıldırım, "Özellikle mağdur edilen taraf ve insanlıktan nasibini almamış Neonazilerin hedefindeki Türkler olarak, bu katillerin perde arkasındaki iş birlikçileri, lojistik destek sağlayanları açıklanmadığı ve dava dosyalarına ulaşım yasağı kaldırılmadığı müddetçe bizim vicdanlarımız sızlamaya devam edecek." dedi.

"Almanya bizden neyi ve niçin gizliyor?"

Yıldırım, mahkemenin dosyalara erişim yasağını eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"NSU cinayetlerini ortaya çıkararak deliller dosyasına mahkemece 120 yıl gibi bir ulaşım yasağının getirilmesi, NSU terör örgütünün Alman istihbaratıyla olan ilişkiler ağının ortaya çıkmasını engellemek için midir acaba? Yabancı düşmanı, ırkçı zihniyete karşı yeterli mücadele yapılmış olsaydı, bunca ırkçı saldırı ve cinayetlerden sonra beşi Türk, toplam dokuz göçmenin kurşunlandığı bir Hanau katliamı yaşanmazdı. Kanaatimizce Almanya’nın yetkili birimleri ve sorumlu kişileri bu konularda kendilerine ayna tutmalıdır. Gerçekler açığa çıkmadığı ve dosyadaki gizlilik kaldırılmadığı müddetçe, 120 yıl boyunca Almanya Türkleri olarak nesilden nesle şu soruyu sormaya devam edeceğiz: Almanya bizden neyi ve niçin gizliyor?"

NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olan Beate Zschaepe, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmıştı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen dava 11 Temmuz'da sonuçlanmış ve Zschaepe ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hessen Eyalet Hükümeti NSU terör örgütünün Kassel'de Halit Yozgat cinayeti esnasında orada bulunan bir istihbarat çalışanı nedeniyle ilgili istihbarat dosyasına 120 yıl erişim yasağı getirmişti.