Nükleer Buzkıran Gemisi limanına ulaştı

“Arktika” Nükleer Buzkıran Gemisi, Murmansk’ta Kayıtlı Bulunduğu Limana Ulaştı

Öncü ve evrensel nükleer güçle çalışan buzkıran Arktika, St. Petersburg’dan kayıtlı bulunduğu Murmansk’taki limana yaptığı yolculuğu 12 Ekim’de tamamladı. Gemi, Rosatom Devlet Şirketi’nin FSUE Atomflot Merkezi’nin iskelesine demir attı. Nükleer güçle çalışan proje 22220 gemisi, 21 gün içinde 4 bin 800 deniz mili mesafe kat etti.

FSUE Atomflot St. Petersburg Temsilcilik Ofisi Başkanı, Filo İnşası Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Knyazevsky konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yolculuk boyunca, bir nükleer buzkıranın buz koşullarındaki faaliyetine ilişkin maksimum bilgiyi elde etmek için coğrafi kuzey kutbuna kadar gidildi. Elde edilen veriler tasarım verilerini doğruladı. Buzkıran, güç kapasitesinin yüzde 50’siyle çalışırken kutup bölgesinde karşısına çıkan tüm yüzen buz kütlelerinin üstesinden geldi. Bu başarıya gemi hattının kendine has eş derinlik eğrisi kullanılarak ulaşıldı” dedi.

Arktika’nın deneme mürettebatı bu yolculukla, operasyonun pervane-dümen kompleksini ve farklı kalınlıklardaki buz sahalarında geminin elektrik tahrik sistemini test etmiş oldu.

Buzkıran 22 Eylül’de, St. Petersburg’taki OJSC Baltık Tersanesi donatım iskelesinden kayıtlı bulunduğu Murmansk’taki iskeleye gitmek üzere ayrılmıştı. Gemi 3 Ekim günü ise, Moskova saatiyle 18:00’de Coğrafi Kuzey Kutup Bölgesi’ne ulaşmıştı. Arktika’nın yolculuğunu tamamlaması nedeniyle Rusya Federasyonu’nda yapılacak resmi bayrak töreninin, 21 Ekim 2020’de gemi içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.