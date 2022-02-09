Nükleer müzakerelere Viyana'da devam edildi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında devam eden görüşmelere Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılıyor.

Müzakerelere, anlaşmadan 2018’de tek taraflı olarak çekilen ABD katılmazken, İran ve ABD’nin doğrudan görüşmemeleri nedeniyle, Mora, taraflar arasında iletişimi sağlıyor.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi, İran’ın nükleer faaliyetlerini 2015’de imzalanan anlaşmanın belirlediği sınırlara çekmesi, ABD’nin anlaşmaya dönüşü ve bu ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırması için görüşmeler çeşitli formatlarda sürüyor.

Uzman grupları yeniden çalışmalarına başladı

Müzakereler çerçevesinde oluşturulan uzmanlar grubunun çalışmalarına yeniden başlamasıyla görüşmelerdeki son tur olarak kabul edilen 8. tura kalındığı yerden devam edildi.

Bu arada, görüşmelere verilen arada İran’da değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Mora ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelere verilen aralar sonrasında ortak komisyon adı verilen ve taraf ülkelerin heyet başkanlarının katılımıyla yapılan toplantılar, bu kez gerçekleştirilmedi.

Müzakerelere koordinatörlük yapan AB başta olmak üzere Batılı ülkeler görüşmelerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunurken, İran önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadan çekilme kararı sonrasında yaşananların tekrarlanmaması için Washington’dan siyasi garanti talebinde bulunuyor.

Mora, 27 Aralık 2021’de başlayan müzakerelerin 8’inci turuna 28 Ocak 2022’de verilen kısa aranın öncesinde, görüşmelerin hızla sonuçlandırılması için siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.