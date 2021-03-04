İkinci Dünya Savaşından kalma nükleer sığınak satışa çıkarıldı

Independent Türkçe'nin haberine göre, Hope Cove Bunker olarak bilinen sığınak Devon'daki Salcombe (İngiltere) yakınlarında yer alıyor ve 1941'de II. Dünya Savaşı enasında radar istasyonu olarak kullanılmak üzere inşa edilmişti. Fakat 1950'lerde, Soğuk Savaş sırasında nükleer saldırı tehlikesi üzerine yapı, bölgesel bir hükümet üssüne dönüştürülmüştü.

1990'lara kadar beklemede kalan üs, ülkeye bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda 250 hükümet çalışanı barındırabilecekti.

Bu mülkün piyasaya ilk çıkışı değil. Şubat ayı başlarında yapılan bir önceki müzayedede rezerv fiyatına ulaşılamadı ve sonuç olarak tekrar satışa çıkarıldı.

Sığınağın bekçisi Christopher Howell, Sky News'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Mühürlenmek üzere tasarlanmıştı, geri dönüştürülmüş hava sistemi vardı ve radyoaktif herhangi bir şey bu tarafa gelirse içeridekilere biraz koruma sağlayacaktı. Planlara göre bomba patlasaydı burada toplanacaklardı, içeriye kapanacaklardı; tanklarda jeneratörleri 35 gün boyunca çalıştıracak kadar petrol var."

Howell'e göre bina "son derece güvenliydi" ve bir patlama durumunda "tamamen çalışır durumda" kalmasına yardımcı olmak için arazide "7/24" insan bulunuyordu.

Yapının bazı özellikleri bugün hala görülebilir durumda. Bunlar arasında bir saldırıya karşı yapılacak herhangi bir müdahalede kullanılabilecek birkaç harita bulunuyor. Ayrıca saldırıdan sağ çıkanlara radyo yayını yapılması için ses geçirmez radyo istasyonu kabinleri de mevcut.

Howell'a göre sığınak beraberinde bir hayalet de getirebilir; savaş döneminden kalma bir pilotun geceleri merdivenleri çıktığı söyleniyor.

Clive Emson Auctioneers'dan Tom Lowe, binayla ilgilenen birçok farklı insan olduğunu söyledi.

Sky News'in aktardığına göre Lowe "Burayı peynir deposu, şarap deposu, odalarının sanat sergilerine veya dans kurslarına kiralanabileceği bir topluluk alanı ya da bilgisayar deposu olarak değerlendirmek isteyen insanlar oldu, kimilerinin otel fikri de vardı" ifadelerini kullandı.

Sığınağın satış fiyatı 435 bin sterlin (yaklaşık 4,5 milyon TL).