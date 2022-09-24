Nükleer tehdidi altında referandum

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna topraklarında yapılması planlanan yasa dışı referandumlar dün sabah başladı. Açıklandığı günden bu yana referandum kararına dünya çapında tepkiler sürerken; Ukrayna’nın –büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolündeki– Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sandıklar gelecek salı akşamına kadar açık kalacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sonuçlarını destekleyeceklerini açıkladı. Geçen çarşamba günü kısmi seferberlik ilan eden Putin, Batı’nın savaşı Rus topraklarına taşımak istediğini iddia ederek, “Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil” demiş ve üstü kapalı nükleer silah tehdidinde bulunmuştu. 27 Eylül’de sona erecek referandumlarda Rusya’nın lehine bir sonuç çıkmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Zira 2014 yılında Rus güçlerinin işgal ettiği Kırım’da düzenlenen düzmece referandumda da karar yüzde 97 Moskova’ya bağlanma yönündeydi.

AYRILMA VE İLHAK SORULDU

24 Şubat’ta Ukrayna işgali başlamadan önce Moskova’nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk’ta yaşayanlara “Cumhuriyetinizin Rusya’ya katılmasını destekliyor musunuz?” sorusu soruldu. Herson ve Zaporijya’daki pusulalarda ise “Ukrayna’dan ayrılıp, bölgede bağımsız bir devlet kurup, Rusya Federasyonu’na katılmayı ve onun bir parçası olmayı kabul ediyor musunuz?” sorusu yer aldı. Referandumun ‘teknik ekipman eksikliği’ nedeniyle elektronik olarak yapılmayacağı ve oy verme işlemi için yalnızca kağıt pusula kullanılacağı duyuruldu.

KAPI KAPI DOLAŞIYORLAR

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, Rus güçlerin kapı kapı dolaşarak insanları oy vermeye zorladığını iddia etti. Telegram hesabından kentteki gelişmeleri aktaran Hayday, bölge sakinlerinin şehirden ayrılmasının da yasaklandığını belirtti. Bazı işletmelerin referanduma katılmayanları işten çıkarmakla tehdit ettiği ve vatandaşlara oylamaya katılmaları karşılığında ödül teklif edildiği kaydedildi.

RUSYA’YA SALDIRMIŞ SAYARIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da söz konusu dört bölgenin referandumların ardından Rusya’ya katılmalarıyla ilgili sürecin ‘hızlı’ şekilde ilerleyeceğini söyledi. Peskov, seçimlerin Moskova’ya bağlanma kararıyla sonuçlanması halinde bu bölgelerin korunacağını ve Kiev’in bölgeleri tekrar ele geçirme girişimlerinin “Rusya’ya yapılmış saldırı” olarak değerlendirileceğini belirtti.

UKRAYNA: SORUMLULAR YARGILANACAK

Ukrayna da Rusya’ya bağlanmak için yapılan yasa dışı referandumlara karışan herkesin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını ve yargı önüne çıkarılacağını duyurdu. Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik ve istihbarat birimlerinin, sözde referandumların organizatörleri, yürütücüleri ve destekçileri hakkında tam bilgiye sahip olduğu bildirildi. Referanduma karışanların ‘hain’ olarak nitelendirildiği açıklamada, bu kişiler hakkında cezai kovuşturma başlatılacağı, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri, sosyal yardımlarının askıya alınacağı ve mallarına el koyulacağı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusları, Putin’in seferberlik kararını protesto etmeye çağırdı.