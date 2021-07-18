O ülkede aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı açıklanandan fazla

Oldukca sıcaklardaki en ölümcül günün 29 Haziran olduğu belirtilen açıklamada, bu tarihte Lytton köyünde kaydedilen 46,9 aşama sıcaklığın Kanada için “yeni bir üstün dereceli” olduğu ve kayıtlara geçen 808 can kaybının 300’ünün 29 Haziran’da kaydedildiği söz edildi. Kuruma nazaran, eyalette son 5 senenin tıpkı devrinde bildirilen averaj mevt sayısı 198’di.

British Columbia İsimli Tıp Kurumu Lideri Lisa Lapointe, 3 Temmuz’da yapmış olduğu yazılı açıklamada, 25 Haziran-1 Temmuz devrinde eyalet genelinde oldukca sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

“YAŞLILARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA SIK DENETİM EDİN”

Lisa Lapointe, ölenlerin birçoklarının yaşlılar olduğuna işaret ederken, bu şahısların birçoklarının havalandırması yetersiz konutlarda ve tek başına yaşadıklarına dikkati çekti. Lapointe, halka davetini tekrarlayarak, “Çevrenizde yaşayan yaşlıları mümkün olduğunca sık denetim edin” tavsiyesinde bulunmuş oldu.

ARTAN GLOBAL SICAKLIĞIN TESİRİ

Öte taraftan Batı Kanada’da yaşanmış olan oldukca sıcakları inceleyen milletlerarası iklim bilimci küme World Weather Attribution, yaşananları “Son aşama ender” olarak nitelendirdi. Küme, global sıcaklıklar arttıkça bunun suretiyle oldukca sıcak hava dalgalarının daha olası hale geleceği mevzusunda uyardı.

YÜZLERCE FARKLI NOKTADA ORMAN YANGININA SEBEP OLDU

Kanada’nın batı eyaletleri haziran ayının son haftasından bu yana oldukca sıcakların tesiri altında bulunuyor. Oldukca sıcaklar, bölgede yüzlerce başka noktada orman yangınlarına da niçin oluyor.