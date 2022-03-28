Odessa’dan denize bırakılan mayın imha edildi
Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı önlem olarak Odessa’dan denize bıraktığı bir mayın Romanya açıklarında imha edildi.
Avrupa 28.03.2022, 16:58
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir balıkçı gemisinin ihbarı üzerine Capu Midia bölgesine yaklaşık 39 deniz mili uzaklığında mayın tespit edildi.
Açıklamada, mayınının bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgedeki mayın tarama gemisinin görevini sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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