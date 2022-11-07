Olaf Scholz Çin ziyaretini savundu

Cinping'le 4 Kasım'da görüşen Scholz, Çin politikasında Alman kamuoyunda Avrupa Birliği'nden ve diğer siyasi partilerden bağımsız hareket ettiği için eleştirildi.

Pekin ziyaretinin Almanya-Çin ilişkilerinde ekonominin insan haklarına ve demokratik değerlere baskın geldiği yorumu medya ve siyasetçiler tarafından dile getirildi.

Tarafların açıklamalarına göre, ziyarette ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı da görüşüldü.

Eleştirilere, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin 5 Kasım'da Berlin'de yapılan toplantısında yanıt veren Scholz şöyle dedi:

Ziyareti yapmanın doğru olup olmadığı tartışmasının ışığında bence; Çin hükümeti, Devlet Başkanı ve benim, bu savaşta nükleer silah kullanılmaması gerektiğini söyleyebilmiş olmamız bile tek başına gösteriyor ki bu ziyarete değerdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğini üçüncü dönem sürdürmek için geçen ay kongre delegelerinin onayını alan Şi, Rusya'nın adını geçirmeden nükleer savaş tehdidinin ortadan kalkması gerektiğini vurgulamıştı. Çin devlet televizyonu CCTV, Şi ve Scholz görüşmesini şöyle aktardı:

İki lider Ukrayna krizi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Şi, Almanya ve Avrupa ülkelerinin barış görüşmelerine olanak sağlama ve Avrupa'da dengeli, etkili ve sürdürülebilir güvenlik mimarisi inşa etme çabasını desteklediğini teyit etti: Mevcut şartlar altında uluslararası toplum Ukrayna krizinde barışçıl çözüme yardımcı olacak her çabayı desteklemeli ve ilgili tarafları akılcı ve itidalli davranmaya, en kısa sürede doğrudan görüşmeleri başlatmaya çağırmalı, görüşmelerin tekrar başlaması için gerekli şartları yaratmalı; nükleer silah veya tehdidinin kullanılmasına karşı çıkmalı, nükleer silahlar kullanılamayacağını ve nükleer savaş yapılmaması gerektiğini savunmalı ve Avrasya'da nükleer krizi engellemelidir.

Scholz'a ziyaretinde Deutsche Bank, Volkswagen, BASF, Siemens, BMW, Merck ve BioNTech gibi şirket ve bankaların yöneticileri eşlik etti.

Alman başbakan, ülkelerle ekonomik ilişkilerde bağımlılıktan kaçınmak için "çeşitlendirmeye" gideceklerini ama dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'le ilişkilerin "10 ila 30 yılda" değişebileceğini söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe