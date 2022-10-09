Olaf Scholz için kritik seçim

Federal hükümet ve şansölye Olaf Schulz için bir test niteliği taşıyan seçim, halkın koalisyon hükümetinin Ukrayna savaşı ve enerji darboğazı sırasındaki kriz yönetimini destekleyip desteklemediğini gösterecek.

Volkswagen gibi sanayi devlerine ev sahipliği yapan 8 milyon nüfuslu eyalette seçim kampanyalarının en ateşli konusu rekor düzeye çıkan enflasyon oldu. Seçimden bir gün önce demiryollarına düzenlenen sabotaj nedeniyle Aşağı Saksonya ve ülkenin kuzeyinde yaşanan aksamalar güvenlik konularını da gündeme getirdi.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları merkez sol SDP'yi yüzde 31 ile 33 arasında oy alacağını gösterirken, bu 2017'deki yüzde 37'nin altında kalacağı ama yine de birinci parti olacağı anlamına geliyor. Bunda da en büyük etkenin eyaletin halihazırdaki başbakanı Stephan Weil'in popülaritesi olacağı belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur da aşırı sağcı AfD'nin oylarını iki kata yakın artırarak yüzde 10'a çıkarabilecek olması oldu.

Sandıklar yerel saatle 18:00'da kapanırken ilk sonuçlar 18:30'dan itibaren açıklanmaya başlanacak.

Kaynak: Euronews