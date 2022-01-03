Omicron Fransa'yı alarma geçirdi

Başbakan Castex, pozitif vakaların yüzde 60’tan fazlasının Omicron varyantı olduğu ülkede, Noel ve yılbaşı tatilinin ardından virüsün yayılma hızının daha da artması endişesiyle 10 bakanla düzenleyeceği toplantıda durumu değerlendirecek.

Toplantıda, Omicron varyantının yayılımının hastane, eğitim, toplu taşıma, kolluk kuvvetleri hizmetlerine etkisi ele alınacak.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, France Inter televizyonunda katıldığı programda virüsün Delta ve Omicron varyantları nedeniyle ocak ayının hastaneler için zor geçeceğini belirtti.

Delta’nın yoğun bakım servislerini, Omicron’un ise normal hastane servislerini doldurduğunu ifade eden Veran, sağlık durumu riskli kişiler için dördüncü doz Kovid-19 aşısının yakın zamanda gündeme gelebileceğini aktardı.

Veran, 5 hafta içerisinde 25 milyon doz hedefine ulaşmak için hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Kovid-19 vakalarının hızla artmasına karşın okulların yeniden açılmasına yönelik eleştirilere Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta cevap verdi.

Blanquer, test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin 7 gün karantina altına alınacağını, aynı sınıftaki öğrencilerin ise 2 kez negatif test sonucu sunarak yüz yüze eğitimi sürdüreceklerini kaydetti.

Öte yandan, Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını aşı ruhsatı uygulaması olarak değiştirecek kanun tasarısı Ulusal Meclise geldi.

Hükümet, çarşamba günü de Senato’da ele alınması beklenen tasarının, 15 Ocak’tan önce yasalaşmasını amaçlıyor.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.