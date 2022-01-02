Önce pandemi sonra emeklilik hakları

Almanya'da halk hükümetten 2022 yılında koronavirüsle mücadeleye odaklanmasını ve emeklilik haklarını korumasını istiyor. İklim krizine öncelik vermesini isteyen kişilerin sayısıysa azaldı.

Insa tarafından Bild am Sonntag gazetesi için yapılan anketin sonuçlarına göre 2004 katılımcının yüzde 61'i salgınla mücadelenin hükümetin en önemli görevi olduğunu belirtti. Onu emeklilik haklarının korunması takip etti.

Ayrıca hükümetten yaşlı bakım evlerinde yaşanan personel sıkıntısının çözülmesi, daha fazla sosyal konut sağlanması ve enerji fiyatlarındaki yükselişin sınırlandırılması istendi.

İklim krizi ve etkileri üzerine çalışmak ise listede altıncı sırada yer bulabildi.

Insa Başkanı Hermann Binkert insanların maddi durumuna doğrudan somut bir şekilde etki eden konulara iklim değişimi gibi daha soyut kavramlardan daha fazla tepki gösterdiğini belirtti.

Öte yandan Başbakan Olaf Scholz yeni yıl konuşmasında Almanya'nın başkanlığı döneminde G7'yi çevreci ekonomik büyüme ve sosyal adaleti önceleyen bir kulüp haline dönüştürmek istediğini belirtmişti.

Kaynak: Euronews