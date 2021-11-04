Önceliği savaş diplomasisi

Ukrayna'da yeni atanan Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Stratejik Endüstriler Bakanı Pavlo Ryabkin ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşuk, parlamentodan onay aldı.

Reznikov, parlamentoda bakanların atanmalarına ilişkin oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığıyla iş birliği halinde savaş diplomasisine öncelik vereceklerini belirterek, NATO, ABD, İngiltere, Kanada, Polonya, Türkiye ve diğer ülkelerle iş birliğinde büyük potansiyel olduğunu ifade etti.

Reznikov, bakanlıkta yolsuzluğa da sıfır tolerans göstereceklerini kaydetti.

Yeni atanan Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Stratejik Endüstriler Bakanı Pavlo Ryabkin ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşuk, parlamentodan onay alan diğer bakanlar oldu.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomi Bakanı Oleksiy Lubçenko, 2 Kasım'da, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Reznikov ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy da 1 Kasım'da istifasını sunmuştu.