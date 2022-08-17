Otonom kabiliyetli araç karşı yola geçti

Almanya'da otonom sürüş kabiliyetine sahip bir test aracının karşıdan gelen trafiğe girdiği ve araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, dokuz kişinin de ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Reutlingen kasabası polis sözcüsü, içinde küçük bir çocuk da dahil olmak üzere beş kişi bulunan elektrikli BMW iX'in pazartesi öğleden sonra yoldaki bir virajda şeridinden çıkarak dört aracın karıştığı zincirleme bir kazayı tetiklediğini söyledi.

BMW, yaklaşmakta olan bir Citroen'in kaputunu sıyırdıktan sonra bir Mercedes-Benz minibüs ile kafa kafaya çarpıştı ve bu araçtaki 33 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti.

Bu sırada Citroen'in 70 yaşındaki sürücüsü de aracının kontrolünü kaybetti ve içinde iki kişi bulunan başka bir araca çarparak yoldan çıktı ve alevler içinde kaldı.

Polis sözcüsü Michael Schaal, dört kurtarma helikopteri ve düzinelerce itfaiyecinin olaya müdahale ettiğini ve yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Henüz kazazedelerle görüşülmedi

Schaal, polisin henüz kazaya karışanlarla görüşme fırsatı bulamadığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Kaza aracının otonom bir elektrikli test arabası. 43 yaşındaki sürücü tarafından yönlendirilip yönlendirilmediği soruşturma konusu." denildi.

BMW, test araçlarından birinin Reutlingen yakınlarında bir çarpışmaya karıştığını doğruladı, ancak aracın tamamen otonom olduğu iddialarını reddetti.

Şirket, "Araç, bugün üretim araçlarında halihazırda bulunan ve sürücünün talebi üzerine onu destekleyebilen 2. seviye bir sürüş yardım sistemine sahip ve seviye 2 araçlarda sorumluluk her zaman sürücüdedir" dedi.

BMW: Kayıt yaptığı için test aracı olarak tanımlı

BMW'den yapılan açıklamada 'test aracı' ifadesine de açıklama getirildi:

Buna göre araç görüntü kaydı yaptığı için, aracın veri koruma amacıyla 'test arabası' olarak işaretlenmesi gerektiği kaydedildi.

BMW sözcüsü "Kazanın kesin koşullarını araştırma sürecindeyiz ve tabii ki yetkililerle yakın temas halindeyiz.” dedi.

Kaynak: Euronews