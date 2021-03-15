Oxford mezunu, ailesinden ömür boyu para almak için dava açtı

Avukat Faiz Sıddık, 20 yıldır ailesinin İngiltere’nin başkenti Londra'daki 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 10 milyon 500 bin TL) dairesinde kira vermeksizin yaşıyor.

Sıddık'ın Dubai'de yaşayan ebeveynleri, 41 yaşındaki adamın faturalarını ve diğer giderlerini karşılıyor. 69 yaşındaki annesi Rakshanda Sıddık ve 71 yaşındaki babası Javed Sıddık, oğullarına haftalık 400 (yaklaşık 4 bin TL) sterlinden fazla harçlık da veriyor.

2011'den beri işsiz olan Sıddık, ebeveynlerine bağımlı ve sağlık sorunları yaşayan yetişkin bir çocuk olduğunu ve bu yüzden finansal destek talep etme hakkı bulunduğunu söyledi. Sıddık'a göre bu desteği engellemek insan hakları ihlali.

The Sun'ın haberine göre Rakshanda ve Javed, "zor, talepkar ve inatçı" diye tanımladıkları çocuklarına verdikleri desteği dava nedeniyle kesmek istediklerini söyledi.

İşsiz adam ebeveynlerine karşı davayı geçen yıl açmış ancak aile mahkemesi bunu reddetmişti. Sıddık şimdi bu kararı temyiz mahkemesine taşıdı.

Okuluna da dava açmıştı

Sıddık 2016'da "yetersiz eğitim" yüzünden düşük puanla mezun olduğunu ve bu yüzden ABD'nin önde gelen hukuk fakültelerinden birine giremediğini belirtip Oxford Üniversitesi'ne dava açmıştı. 1 milyon sterlin talep ettiği dava, 2018'de reddedilmişti.