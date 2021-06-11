Oxford öğrencileri Kraliçe'nin portresini indirdi

Oxford Üniversitesi öğrencileri, okulun çatısı altındaki Magdalen Koleji’nde, ortak salonda yer alan Kraliçe II. Elizabeth’in portresi için oylama yaptı. Oylama sonucu Kraliçe Elizabeth’in 1952 yılına ait portresinin okul salonundan çıkarılması kararı alındı. Gerekçe, Kraliçe’nin “ülkenin sömürgecilik tarihini temsil ediyor olması.”

Öğrenciler, Magdalen Koleji’nde Kraliçe’nin portresi yerine ilham veren, öncü isimlere ait resimlere yer verilmesini istedi.

Verilen karar, özgürlükler açısından bir grup tarafından destek görürken, kraliyet yanlılarının ise tepkisine yol açtı.

Guido Fawkes adlı politik yayına konuşan kraliyet yanlıları, "Bu önergenin kabul edilmesi, yalnızca ortak salon ve kolej için değil, daha genel olarak Oxford öğrencileri için yaratacağı itibar hasarı açısından göz önünde bulundurulmaya değer” dedi.

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, öğrencilerin, Kraliçe'nin portresini kaldırması hareketini “tamamen saçma” olarak niteledi.



Magdalen Koleji Başkanı Dinah Rose ise öğrencilerin bu kararının kolejin genel duruşunu temsil etmediğini ancak öğrencilerin 'özgür konuşma ve siyasi tartışma' haklarını desteklediklerini vurguladı.

Rose, "Öğrenci olmak, çalışmaktan daha fazlasıdır. Fikirleri keşfetmek ve tartışmakla ilgilidir. Bazen eski nesli kışkırtmakla ilgilidir. Görünüşe göre bugünlerde bunu yapmak o kadar da zor değil" ifadelerini kullandı.

Rose ayrıca, “2013 yılı civarında ortak salonu dekore etmek için Kraliçe’nin portresini almışlardı. Şimdi de kaldırılması yönünde oy kullandılar. Her iki karar da kendi aldıkları bir karar, kolejin kararı değil” diye konuştu. Rose, portrenin 'güvenli şekilde saklanacağını' da belirtti.

Buckingham Sarayı'ndan konuya ilişkin şimdiye dek herhangi bir açıklama yapılmadı.

NTV