Özel aracını satana 900 avro mali destek
Belçika'nın başkenti Brüksel'de arabasından vazgeçenlere 900 avroya varan prim verilecek.
Avrupa 10.12.2021, 15:11
Brüksel Başkent Bölgesi, sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek üzere yeni bir girişim hazırladı.
Buna göre, Brüksel'de ikamet eden ve 2021 nisan ayı sonrasında özel otomobillerinin plakasını iptal ettirenler mali destek alacak.
Bu kişilere, yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 avro arasında hareketlilik primi verilecek.
Söz konusu prim, şehirdeki toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatif ulaşım imkanlarında kullanılabilecek.
İsteyenler söz konusu kaynağı araç paylaşım sistemleri, elektrikli scooter kiralama ve bisiklet alımında kullanabilecek.
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